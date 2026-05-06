ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Над 11,2 милиона влизания и излизания от стра...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22794390 www.24chasa.bg

"Манчестър Юнайтед" иска да задържи Карик за постоянно

976
Майкъл Карик в мач на ветераните на "Юнайтед" Снимка: instagram.com/carras16/

На Майкъл Карик ще бъде предложена възможността да стане постоянен мениджър на "Манчестър Юнайтед", съобщава авторитетният вестник The Guardian.

Карик все още не е говорил с борда на клуба за бъдещето си, но се твърди, че спортният директор Джейсън Уилкокс и главният изпълнителен директор Омар Берада са впечатлени от работата, която мениджърът е свършил за кратко време.

От назначаването на Карик през януари, отборът е спечелил 10 от 14-те си мача във Висшата лига и е осигурил ранно класиране за Шампионската лига.

Шефовете на "Юнайтед" също така са наясно, че Карик има подкрепата на играчите в състава и съблекалнята, така че на Майкъл ще бъде предложен постоянен договор.

Майкъл Карик в мач на ветераните на "Юнайтед" Снимка: instagram.com/carras16/
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)