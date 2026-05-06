"Манчестър Юнайтед" иска да задържи Карик за постоянно

На Майкъл Карик ще бъде предложена възможността да стане постоянен мениджър на "Манчестър Юнайтед", съобщава авторитетният вестник The Guardian.
Карик все още не е говорил с борда на клуба за бъдещето си, но се твърди, че спортният директор Джейсън Уилкокс и главният изпълнителен директор Омар Берада са впечатлени от работата, която мениджърът е свършил за кратко време.
От назначаването на Карик през януари, отборът е спечелил 10 от 14-те си мача във Висшата лига и е осигурил ранно класиране за Шампионската лига.
Шефовете на "Юнайтед" също така са наясно, че Карик има подкрепата на играчите в състава и съблекалнята, така че на Майкъл ще бъде предложен постоянен договор.