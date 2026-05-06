Мбапе резерва срещу "Барса", дори да е здрав

Килиан Мбапе се превива от болка, след като е ударен в глезена си. Френският ас бе замесен в най-спорната ситуация в срещата с “Арсенал”. След като бе прегърнат от Деклан Райс в наказателното поле, реферът Франсоа Летексие отсъди дузпа. След 6-минутно преразглеждане на ситуацията с ВАР обаче тя бе отменена.

Старши треньорът на "Реал" Алваро Арбелоа е решил да не пуска нападателя Килиан Мбапе като титуляр за дербито от Ла Лига срещу "Барселона" на 10 май на "Камп ноу".

Според Кадена Сер, Арбелоа няма да включи Мбапе в стартовия състав, дори ако французинът се възстанови от контузията навреме за мача.

Мбапе получи травма на левия крак по време на мача от 32-ия кръг на Ла Лига срещу "Бетис". По време на лечението си Мбапе си направи двудневна почивка в Сардиния с приятелката си, което доведе до вълна от възмущение сред съотборниците му и огромна част от феновете. 

Въпреки контузиите и противоречията извън терена, френският нападател е отбелязал 41 гола в 41 мача във всички състезания този сезон.

