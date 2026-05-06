КМГ: Над 11,2 милиона влизания и излизания от стра...

Ямал започна идивидуални тренировки

Ламин Ямал Снимка: Георги Кюрпанов

Крилото на "Барселона" и Испания Ламин Ямал се завърна към тренировките след контузия, пишше трансферният гуру Фабрицио Романо в социалните мрежи.

18-годишният футболист е завършил началния етап от рехабилитацията си във фитнеса и сега тренира индивидуално на терена. Ямал е аут от 22 април поради частично разкъсване на мускула на левия крак. Очаква се Ламин да се възстанови навреме за световното първенство което ще се проведе от 11 юни до 19 юли.

Този сезон Ямал изигра 45 мача във всички турнири, в които отбеляза 24 гола и направи 18 асистенции.

