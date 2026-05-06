"Арсенал" с рекорд от 14 мача без загуба в Шампионската лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Арсенал" записва едно от най-впечатляващите постижения в своята европейска история, достигайки серия от 14 поредни мача без загуба в Шампионската лига след успеха с 1:0 в полуфиналния реванш.

Подобно постижение е рекордно и всъщност стана възможно от миналия сезон, когато бе въведена новата формула на провеждане на турнира. Преди в него имаше един отбор можеше да има максимум 13 мача.

Баланс в серията на "Арсенал" е 11 победи и 3 равенства.

По време на този поход „топчиите" биха грандове като „Байерн", „Интер" и „Атлетико" (Мадрид) (2 пъти).

Този резултат подобрява предишния клубен рекорд от 13 мача без загуба, поставен по времето на Арсен Венгер през сезон 2005/2006, когато лондончани също играха финал, изгубен от "Барселона".

„Арсенал" обаче все още е далече от абсолютния рекорд в турнира.

Ето топ 3:

„Манчестър Сити" – 26 мача без загуба (септември 2022 – октомври 2024)

„Манчестър Юнайтед" – 25 мача без загуба (септември 2007 – май 2009)

„Аякс" и „Байерн Мюнхен" – по 19 мача