Близо 4 млн. подписа събра петицията за изгонване на Мбапе от "Реал"

Вече близо 4 милиона подписа е събрала петицията на феновете с искане мегазвездата Килиан Мбапе да бъде разкаран от „Реал" (Мадрид), съобщават в Испания.

Тя предизвикана от ваканция по време на рехабилитация, скандал на тренировка и всеобщото мнение, че французинът се държи като тотална примадона в гранда.

Повод за последната ескалация бе поведението на нападателя по време на настоящата му пауза поради контузия. Докато неговите съотборници се подготвяха за гостуването на „Еспаньол", Мбапе предпочете да релаксира на яхта с дама в Италия. Особено пикантен е фактът, че французинът кацна обратно на испанска земя в деня на мача, едва дванадесет минути преди началния съдийски сигнал. Това изключи всякаква възможност той да се появи на стадиона, за да подкрепи отбора си, което привържениците на столичани приеха като явна обида в очите на мадридистите.

Треньорът на „Реал" Алваро Арбелоа бе принуден след трудната победа с 2:0 над „Еспаньол" да защити своята звезда. „Цялото планиране за контузените играчи се наблюдава и ръководи от медицинските служби на „Реал", които решават кога трябва да се ходи във "Валдебебас" (базата на клуба) и кога не", обясни треньорът на пресконференцията.

„Оттам нататък всеки прави в свободното си време това, което смята за правилно - аз не мога да се намесвам в това", каза още Арбеола.

Критиките обаче се подхранват не само от плановете му за пътувания. Репортаж на The Athletic разкри детайли, които хвърлят светлина върху вътрешния живот в тренировъчния център Валдебебас. Според информацията, по време на занимание Мбапе е влязъл в остра разпра с треньор. Източници твърдят, че французинът е говорил „гневно и обидно" със служителя, който в този момент е изпълнявал ролята на помощник-съдия и е отсъдил засада на Мбапе.

Напоследък в Испания се появиха и информации, според които контузията на 27-годишния футболист, получена при равенството 1:1 срещу „Бетис", е само претекст, за да се дистанцира от „Реал" и съотборниците си.

Освен това френският вестник L'Equipe съобщи, че в кралския клуб има все повече играчи, които са изнервени от поведението на Мбапе.