Рефер №1 Християна Гутева била без екипировка в дебюта си

Християна Гутева, съдия №1 на България за 2025 година при жените, е поредният гост в подкаста на Българския футболен съюз. Родена в Габрово и закърмена с лека атлетика, настоящата елитна реферка още в ранна възраст осъзнава, че именно това е нейният път.

Тя заменя лекоатлетическата писта с футболния терен. Пътят ѝ е дълъг и изпълнен с успехи - от аматьорските дивизии Гутева достига до четвъртфинал в Шампионската лига при дамите. Само преди седмици българката бе четвърти съдия на двубоя между "Барселона" и "Реал" (Мадрид) в най-престижния клубен турнир, наблюдаван от близо 60 000 зрители по трибуните.

Преди да стигне до мачове от такъв ранг обаче, тя започва от най-ниското стъпало. А дебютът ѝ се оказва повече от любопитен - без дори да разполага със съдийска екипировка.

„Честно казано, не помня кои бяха отборите, тъй като мачът беше от ученическо първенство в Габрово.

Бях асистент-съдия, а забавното е, че тогава все още нямах екипировка, тъй като току-що бях преминала курса. Тренирах лека атлетика и дойдох направо от тренировка, облечена със същите дрехи, бях избрала всичко да е в черно. Изглежда ми едновременно много далеч и много близо. В съдийството времето наистина лети", споделя тя в своето интервю.

