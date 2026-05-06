Рюдигер ударил по лицето колега защитник в "Реал"

Между Антонио Рюдигер и Алваро Карерас е възникнал конфликт по време на една от тренировките на „Реал".

Журналистът от Onda Cero Мигел Серано твърди, че известният с невъздържания си нрав германски национал е ударил левия бек по лицето.

Според него инцидентът се е случил в периода между мачовете на мадридския клуб срещу „Алавес" и „Бетис" през април.

Тази информация се потвърждава още от The Athletic и журналиста от COPE Мигел Анхел Диассъщо. Твърди се, че Антонио се е извинил и е поканил целия отбор заедно със семействата им на обяд.

„През последните дни се появиха определени инсинуации и коментари по мой адрес, които не отговарят на истината. Моята отдаденост към този клуб и треньорите, с които съм работил, е непоколебима от първия ден и такава ще остане.

От момента на завръщането си винаги съм работил на най-високо ниво на професионализъм, уважение и всеотдайност. Трудих се изключително много, за да осъществя мечтата си да се завърна у дома.

Що се отнася до инцидента със съотборника ми, това беше изолиран и незначителен случай, който вече е разрешен. Имам много добри отношения с целия отбор", коментира Карерас, който така потвърждава конфликта.