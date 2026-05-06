Халф призова 200 000 фенове на "Арсенал" да отидат в Будапеща за финала на Шампионската лига

Халфът на "Арсенал" Деклан Райс призова 200 000 фенове на тима да се стекат в Будапеща и да помогнат на лондончани да спечелят историческа първа титла от Шампионската лига.

Въпреки че лондончани получиха от УЕФА официално само 16 824 билета за финала на стадион „Пушкаш Арена", който е с капацитет 67 000 души, Райс иска Будапеща да бъде море от червено за двубоя срещу "Байерн" или ПСЖ.

„Искам 200 000 от вас да дойдат, защото ще ни е необходима цялата подкрепа, цялата енергия. Нека го направим специално", заяви Райс.

Финалът е на 30 май.