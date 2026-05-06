$ 50 000 глоба в НБА за критики към съдийството

НБА глоби звездата на "Селтикс" Джейлън Браун с 50 000 долара за публичната му критика към съдийството, след като тимът на Бостън беше елиминиран от "Филаделфия" в плейофите.

Той призна, че е бил критичен към съдийството през редовния сезон и смята, че това се е отразило и на начина, по който реферите са отсъждали в мачовете от серията, особено при нарушения в нападение срещу него.

29-годишният Джейлън Браун е петкратен участник в мача на звездите, спечелил наградата за най-полезен играч във финалите на НБА, когато "Селтикс" спечели шампионската титла в лигата преди 2 г.