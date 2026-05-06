Обиждалият на расистка основа Винисиус може да бъде наказан и за световното

Аржентинският футболист Джанлука Престиани е изправен пред перспективата да пропусне първите мачове на страната си на световното първенство, след като международната централа ФИФА разшири наказанието му за хомофобско поведение, за да бъде активно и в глобален план.

Играчът на "Бенфика" получи санкцията от УЕФА след обвинения, че е обидил Винисиус Жуниор от "Реал" (Мадрид) по време на мача от плейофите на Шампионската лига през февруари, който Реал спечели с 1:0.

„Дисциплинарната комисия на ФИФА реши да разшири наказанието от шест мача, наложено от УЕФА на футболиста на Бенфика Джанлука Престиани, за да има действие в световен мащаб", коментира говорител на ФИФА.

Разширението на обхвата, поискано от УЕФА, означава, че Престиани ще пропусне първите два мача на Аржентина от мондиал 2026, ако бъде избран в състава. Забраната обхваща мачове от клубни турнири на УЕФА или международни официални мачове, но не и приятелски срещи или двубои от националните първенства. УЕФА първоначално наложи санкция от шест срещи за дискриминационно поведение, като три бяха условно отложени за период от две години.

Джанлука Престиани вече пропусна един мач предварително, тъй като не игра в реванша срещу Реал Мадрид.

20-годишният футболист има ограничен международен опит, като до момента е записал само едно участие за Аржентина като резерва в приятелски мач през ноември срещу Ангола.

Световният шампион Аржентина открива кампанията си за мондиал 2026 на 16 юни срещу Алжир.