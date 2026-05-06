Най-възрастните треньори работят в родния елит

От 55 първенства из целия свят наставниците в България имат най-голяма средна възраст

Треньорите, които водят тимовете от родния елит, са най-възрастните сред 55 първенства от целия свят, включително големите шампионати в Европа. Това сочи огромно проучване на Швейцарската футболна обсерватория CIES Football.

Според изследването средната възраст на 16-те наставници в България е най-високата в световен мащаб - 55,6 години.

В Първа лига няма нито един треньор, който да е под 40 години. Едва 6,3% от наставниците у нас се задържат на поста си за повече от 730 дни, става ясно още от проучването. В момента в родния елит едва двама имат стаж над 2,5 г. - Александър Тунчев, начело на “Арда”, и Илиан Илиев, който води “Черно море”.

Иначе средно наставник у нас изкарва малко над 14 месеца в един тим. По този показател не сме последни в света, като по-често се сменят наставници в редица първенства, като италианската Серия “А”, елита на Португалия, сръбската Суперлига и още над 10 първенства.

Иначе най-млади треньори работят в елита на Швеция - средната възраст на предводителите в скандинавската страна е 43,5 г. Следва австрийската Бундеслига (44,6 г,), първото ниво на финландския футбол и хърватската лига (44,7 г.)

Германската Бундеслига, едно от топ 5 на първенствата в Европа, заема 14-ото място в тази класация. Средната възраст на треньорите в тамошния елит е 47,9 г. В най-силното първенство на планетата - Висшата лига на Англия, пък средно наставниците са на 49 г.

