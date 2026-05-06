Веласкес: "Левски" стана шампион с 4 пъти по-малък бюджет от ЦСКА и "Лудогорец"

Играчите на “Левски” са вдигнали на ръце своя треньор Хулио Веласкес, след като титлата бе узаконена.

Треньорът на “Левски” Хулио Веласкес отново изтъкна, че неговият тим е станал шампион с в пъти по-малък бюджет от “Лудогорец” и ЦСКА.

Испанецът редовно изтъкваше финансовата разлика между “сините” и конкурентите си пред медиите у нас, а сега го направи и в родината си.

“Не мога да кажа с точност, но разликата е почти едно към четири”, каза направилият “Левски” шампион наставник пред вестника “АС”.

Веласкес няма търпение да дебютира в Шампионската лига след 2 месеца.

“След толкова години борба за избягване на изпадане в Испания, Португалия, Италия, сега имах възможността да се боря за други цели”, каза още Веласкес.

