Снайдер: Идеше ми да се обадя в УЕФА да спрат скуката в Лондон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Легендата на Нидерландия Уесли Снайдер, който е известен като пернат в устата, изрече това, което са си мислели вероятно почти всички неутрални фенове, наблюдавайки полуфиналния реванш от Шампионската лига между “Арсенал” и “Атлетико” (Мадрид).

В Лондон домакините биха с 1:0 благодарение на попадение в края на първата част на Букайо Сака и след 1:1 на испанска земя миналата седмица се класираха за втория си финал в най-престижния европейски клубен турнир. В първия преди 20 г. загубиха с 1:2 от “Барселона” в Париж.

Вторият мач между “Арсенал” и “Атлетико” бе също толкова бозав, ако не и повече от първия. Вероятно впечатлението се дължи отчасти и на първата част от другия полуфинален сблъсък ПСЖ - “Байерн” 5:4 (реваншът в Мюнхен бе късно снощи).

Та Снайдер оригинално изрази мислите на масата футболни запалянковци, гледали двубоя на “Емиратс”.

“Идеше ми да се обадя на УЕФА след 35 минути и да поискам мачът да бъде прекратен. За да изведат играчите от терена и да обявят, че финалът в Шампионската лига ще бъде между “Байерн” и ПСЖ”, заяви световният вицешампион от мондиала в Република Южна Африка през 2010 г. пред Ziggo Sport.

Снайдер печелил Шампионската лига през 2010 г., когато воденият от Жозе Моуриньо италиански гранд “Интер” стигна до престижен требъл (+ титла и купа на Ботуша).

Естествено, в “Арсенал” не обръщат и капка внимание на подобен род приказки. Тимът на испанския треньор Микел Артета е изправен пред възможност да вземе двата най-големи трофея.

Освен че стигнаха финала на Шампионската лига, “топчиите” имат аванс пред “Манчестър Сити” от 5 т. на върха в английската Висша лига и при победи в останалите 3 срещи ще станат шампиони за първи път от 2004-а.

Представянето на “Арсенал” няма как да е зрелищно, но пък успехът е налице. Лондончани не загубиха нито един мач до момента, а това става със сериозен акцент върху отбраната. 14-те мача без поражение (11 победи, 3 равенства) са рекорд.

Той стана възможен с промяната на формата от миналия сезон. Преди това максималният брой срещи бе 13.

Във въпросните 14 двубоя “Арсенал” е допуснал само 6(!) гола.

Освен това английският представител продължи серията си от мачове без загуба срещу испански тимове на 9 - 8 победи и 1 реми.

Двубоят бе последен в Шампионската лига за симпатичния френски нападател на “Атлетико” Антоан Гризман.