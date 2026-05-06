Президентът на ФИФА оправда високите цени на билетите за световното

Джани Инфантино

Президентът на Международната футболна федерация (ФИФА) Джани Инфантино заяви, че високата пазарна цена на билетите за мачове в Съединените щати оправдава цените на билетите за световното първенство следващия месец, позовавайки се на голямото търсене на пазара за препродажба.

ФИФА е получила 500 милиона заявки за билети за знаковото събитие, а миналия месец беше съобщено, че някои билети за финала на турнира, насрочен за 19 юли в Ню Джърси, са обявени за препродажба на цена над 2 милиона долара всеки, предава БТА.

„Ако някои хора пуснат на вторичен пазар за препродажба пропуски за финала на цена от 2 милиона долара, първо, това не означава, че билетът струва 2 милиона долара", коментира Инфантино на глобалната конференция на института Милкен в Лос Анджелис.

„Второ, това не означава, че някой ще купи тези билети. Всъщност, ако някой купи билет за 2 милиона долара, аз лично ще му донеса хот-дог и кола, за да се уверя, че ще има страхотно изживяване", добави президентът на международната централа.

Цените на билетите за Мондиал 2026, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико, са се увеличили значително в сравнение с изданието през 2022 година в Катар. Пропуските за финала през юли варират от 2030 до 6370 долара, което е значително по-високо от финала в Доха, чиято цена е от 206 до 1607 долара.

