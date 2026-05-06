Феновете за Венци Стефанов: Срам! Махай се от "Славия"

Дядо Венци, махай се от "Славия".

С това скандиране влязоха на стадиона с 15-минутно закъснение феновете на най-стария столичен клуб за мача в "Овча купел" срещу "Септември", спечелен от домакините с 2:1.

Привържениците на "белите" от доста време са в открит с президента Венцеслав Стефанов, недоволни от управлението му. В миналото домакинство срещу "Ботев" (Вр) той не издържа на виковете и приближи феновете, но и заради разделящата ги ограда до пряк конфликт не се стигна.

Днес запалянковците на "Славия" опънаха транспаранти с надпис: "На Венци и краката лъжата са къси, срам сте за "Славия". Стефанов обаче предвидливо липсваше от трибуната.

Иначе Иван Минчев (8) и Борис Тодоров (50) вкараха за "белите", а Доминик Ивкич (87) се разписа почетно.

Мартин Христов от "Септември" бе изгонен в 37-ата мин.

"Славия" е 9-и с 43 т., а "Септември" - 13-и с 28.