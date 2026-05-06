ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мотоциклетист загина при челен удар на пътя между ...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22797634 www.24chasa.bg

Феновете за Венци Стефанов: Срам! Махай се от "Славия"

1012
Феновете на "Славия" с транспарантите Снимка: Startphoto.bg

Дядо Венци, махай се от "Славия".

С това скандиране влязоха на стадиона с 15-минутно закъснение феновете на най-стария столичен клуб за мача в "Овча купел" срещу "Септември", спечелен от домакините с 2:1.

Привържениците на "белите" от доста време са в открит с президента Венцеслав Стефанов, недоволни от управлението му. В миналото домакинство срещу "Ботев" (Вр) той не издържа на виковете и приближи феновете, но и заради разделящата ги ограда до пряк конфликт не се стигна.

Днес запалянковците на "Славия" опънаха транспаранти с надпис: "На Венци и краката лъжата са къси, срам сте за "Славия". Стефанов обаче предвидливо липсваше от трибуната.

Иначе Иван Минчев (8) и Борис Тодоров (50) вкараха за "белите", а Доминик Ивкич (87) се разписа почетно.

Мартин Христов от "Септември" бе изгонен в 37-ата мин.

"Славия" е 9-и с 43 т., а "Септември" - 13-и с 28.

Феновете на "Славия" с транспарантите

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)