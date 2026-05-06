Пике към делегат: В друга държава щяха да те пребият до смърт, но в Андора сме цивилизовани

Собственикът на ФК "Андора" Жерар Пике получи санкция за шест мача за „дребни прояви на насилие срещу съдии". Инцидентите са станали по време и след загубата с 0:1 от "Албасете" във втора испанска дивизия миналия петък.
Бившият защитник на "Барселона" и националния тим на Испания Пике, който купи ФК "Андора" през 2018 година, се е обърнал към съдията и други длъжностни лица както на полувремето, така и след мача.
Според дисциплинарното производство в rfef.es, Жерар Пике е казал на делегата на мача: „В друга държава щяха да те пребият до смърт, но тук, в Андора, ние сме цивилизована страна.", пише БТА.
Освен наказанието за шест мача и глобата, Пике беше дисквалифициран за два месеца за „печално известни и публични действия, които подкопават спортното достойнство и благоприличие".
Клубът също бе глобен и му беше наредено да затвори президентската си ложа и ВИП зоните за два мача.
ФК Андора публикува изявление след мача, в което оспорва доклада на съдията и заплашва със съдебни действия.
„След анализ, клубът счита, че някои аспекти, включени в доклада, не отразяват вярно или достоверно развитието на събитията или изявленията, направени по време на разговорите, проведени между съдията и представителите на клуба", се казва в изявлението на fcandorra.com и още:
„Предвид тази ситуация ФК "Андора" изисква докладът да бъде коригиран и това, което наистина се е случило, да бъде преписано дословно. В противен случай клубът си запазва правото да предприеме съответните правни действия, за да защити интересите си, както и доброто име и репутация на клуба и неговите представители."
"Андора" заема десето място място във временно класирането в Ла Лига 2 при четири оставащи мача.