Възможна ли е любовта след смъртта на съпруга

Аржентинка обърна Каратанчева в Индиън Харбър Бийч

Лиа Каратанчева Снимка: instagram.com/lia_karatancheva/

Лиа Каратанчева отпадна на сингъл и на двойки на старта на турнира по тенис на червени кортове в Индиън Харбър Бийч (САЩ) с награден фонд 100 000 долара.

Каратанчева загуби в първия кръг на сингъл от осмата в схемата Хулия Риера (Аржентина) след обрат 6:3, 3:6, 3:6 за два часа и осем минути игра.

Българката поведе с 3:1 в началния сет и го спечели с 6:3. Във втората част тя навакса изоставане от 1:3 до 3:3, но Риера спечели следващите три гейма и стигна до 6:3.

Лиа Каратанчева имаше аванс от 2:1 в третия сет, преди аржентинската тенисистка да обърне до 4:2 в своя полза и да приключи двубоя при третия си мачбол с пореден пробив.

В надпреварата на двойки Каратанчева в тандем Барбора Палицова (Чехия) отстъпиха пред вторите поставени американки Ерин Кайетано и Аяна Акли със 7:5, 4:6, 6:10 за час и 45 минути игра.

Преди дни българката стана вицешампионка на двойки на друг турнир в САЩ - в Бонита Спрингс, също с с награден фонд 100 хиляди долара.

