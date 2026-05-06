Отнеха лиценза на "Берое" за Първа лига

"Берое" не е получил лиценз за участие в елита за новия сезон, твърди sportal.bg. Старозагорци имат право да обжалват, но ако загубят директно изпадат във Втора лига. Малко вероятно е обаче да вземат и лиценз за там и ще трябва да тръгнат от окръжните групи.

За проблемите стана ясно преди около седмица, когато бе публикуван финансовия отчет на клуба. Там нямаше приход и стотинка от трансфери, въпреки преминаването на Леандро Годой в ЦСКА.

Това не е първия фалит за "Берое", но на няколко път клуба бе спасен.