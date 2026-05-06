ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възможна ли е любовта след смъртта на съпруга

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22798078 www.24chasa.bg

Отнеха лиценза на "Берое" за Първа лига

3388

"Берое" не е получил лиценз за участие в елита за новия сезон, твърди sportal.bg. Старозагорци имат право да обжалват, но ако загубят директно изпадат във Втора лига. Малко вероятно е обаче да вземат и лиценз за там и ще трябва да тръгнат от окръжните групи.

За проблемите стана ясно преди около седмица, когато бе публикуван финансовия отчет на клуба. Там нямаше приход и стотинка от трансфери, въпреки преминаването на Леандро Годой в ЦСКА.

Това не е първия фалит за "Берое", но на няколко път клуба бе спасен.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)