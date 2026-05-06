ПСЖ елиминира "Байерн" в нов футболен спектакъл и пак е на финал в Шампионската лига, португалски рефер поряза мюнхенци

Миналогодишният носител на Шампионската лига "Пари Сен Жермен" ще защитава отличието си през този сезон. Френският колос елиминира "Байерн" в 1/2-финалния дуел след 1:1 в Мюнхен и така с общ резултат 6:5 отива да защитава трофея си.

След първия мач (5:4 в Париж) всички очакваха ново голово зрелище. Е, зрелище имаше, но резултатността не бе на познатото ниво.

Носителят на "Златната топка" Усман Дембеле откри за гостите още в 3-ата мин. Френският ас реализира още в 3-ата мин след чудесен пас на гения от Грузия Хвича Кварацхелия.

"Байерн" направи всичко по силите си, за да изравни, но голът дойде твърде късно - едва в последната минута от добавеното време. Автор на попадението бе дежурният голмайстор за "Байерн" Хари Кейн.

Най-скандалният момент в срещата пък дойде в 31-ата минута. Опит на Витиня да изчисти топката в наказателното поле срещна ръката на неговия съотборник Жоао Невеш. Реферът Жоао Пинейро, също португалец, като двамата от ПСЖ, обаче не отсъди дузпа, въпреки че по всички закони това е чист 11-метров наказателен удар. Ситуацията дори не бе разгледана и от ВАР, а баварците едва не налетяха на съдията.

Иначе двубоят в Мюнхен бе на познатото ни от преди седмица ниво и двата тима пропуснаха да сътворят нова голеада. Атаките към вратите не спираха една след друга и феновете не можеха да си поемат дъх от неспирните нападения на най-добрите тимове в Шампионската лига през този сезон. Ударите общо от двата тима бяха 33. Вина за малкото голове имаха стражите на "Байерн" и ПСЖ - Мануел Нойер и Матвей Сафонов, които направиха невероятни неща под рамките на вратите.

Германецът се отчете със 6 спасявания, докато руският му колега с 5.

Финалът ПСЖ - "Арсенал" е на 30 май в Будапеща.