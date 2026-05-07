Вече 30 г. само отбори с първа буква Л и Ц са шампиони на България

"Левски" зарадва феновете си с титла след 17 г. Снимка: Йордан Симеонов

В началото на тази седмица “Славия” отбеляза 30 г. от златния си дубъл с титла и купа на България през 1996-а.

Още с оформянето на първата четворка за плейофната фаза на елита ни с участието на “Левски”, “Лудогорец”, ЦСКА 1948 и ЦСКА бе ясно, че ще има и друга 30-годишнина.

На 2 май “сините” официално станаха шампиони за първи път от 2009-а.

Така в последните 30 г. имената на всички футболни първенци на България са започвали с буквите Л и Ц. Естествено, в годините на комунизма и социализма това бе предусловено с водещата роля на ЦСКА и “Левски”.

Все пак от време на време са намесваха “Спартак” (Пд), “Ботев” (Пд) и “Берое” (тук не слагаме “Витоша”, с каквото име “Левски” стана шампион през 1988), за да стигнем до “Славия” преди 30 г.

Последваха според големината на броя 14 титли на “Лудогорец”, 7 на “Левски”, по 4 на ЦСКА и “Литекс” и една на “Локо” (Пд).

