Причината заради която не дадоха дузпа за "Байерн" - в допълнителните разяснения на правилата

Ръката на Рубен Невеш, която не бе дадена като дузпа на мача "Байерн" - "Пари Сен Жермен" предизвика доста спорове.

Отговор на въпроса защо съдията Жоао Пинейро не даде 11-метров и ВАР не се намеси се намира в раздела "Въпроси и отговори" на правилата, които определя Междунардния борд, който управлява. В член 12 "наказателен удар" те не са упоменати.

В допълнителните разяснения ясно е записано:

Не се счита игра с ръка, когато играч:

- играе с глава, с крак или друга част от тялото си и след това топката удря неговата собствена ръка (освен в случаите, когато топката влиза в мрежата на съперника или играчът бележи веднага след това);

- пада и топката удря подпиращата му ръка, която е между тялото му и терена (освен в случаите, когато топката влиза в мрежата на съперника или играчът бележи веднага след това, като в този случай се дават директен пряк свободен удар на съперника);

- е ударен по ръката от топката, която е отиграна от съотборник (освен в случаите, когато топката влиза в мрежата на съперника или играчът бележи веднага след това, като в този случай се дават директен пряк свободен удар на съперника);

Точно в последния вариант попадна и инцидента на мача с "Пари Сен Жермен".