Треньорът на ПСЖ: Още януари казах, че сме най-добрият отбор

"Казвах ви в края на същинската фаза (бел. ред януари), че не виждам никой, който да е по-добър от нас.

Това каза треньорът на "Пари Сен Жермен" Луис Енрике. Испанецът класира френския гранд за втори пореден финал в Шампионската лига. ПСЖ елиминира "Байерн" с общ резултат 6:5 и ще защитава отличието си на 30 май срещу "Арсенал".

"Показахме какъв отбор сме. Невероятно е, това е нашият втори финал в Шампионската лига, показва ниво. Всички ме критикуваха, че го казвам, но не съм се заблуждавал. "Байерн" беше на нашето ниво тази вечер", добави той.

"Трябва да се възползваме от този момент. Беше мач на много високо ниво. Важно е да подчертаем, че показахме в последните три години, че можем да играем независимо какъв мач. Това, което видяхме през цялата среща, е много важно за нас", смята Енрике.

"Ние сме отбор, на който може да се има доверие и да се бори през цялото време. Ако трябва да бъдем в нисък блок, можем да го направим. Не че обичаме да правим това, но можем да го направим. Това показваме нивото ни да посрещаме предизвикателствата. Обичаме да играем хубав футбол, но обичаме и да печелим битките", добави наставникът на ПСЖ.

