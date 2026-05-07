Компани: Съдията ощети "Байерн"

Треньорът на "Байерн" (Мюнхен) Венсан Компани критикува някои съдийски решения при равенството на тима му срещу "Пари Сен Жермен" (1:1), след което баварците бяха елиминирани на 1/2-финалите в Шампионската лига. Баварците отпадат след общ резултат 6:5.

"Нуно Мендеш трябваше да получи втори жълт картон и да бъде изгонен", смята белгийският специалист.

В 29-ата минута поргулаският национал спря с ръка топката при атака на Конрад Лаймер, но в тази ситуацията португалският съдия Жоао Пинейро отсъди игра с ръка на самия Лаймер.

"По отношение на решенията на съдията има защо да протестираме. Нуно Мендеш трябваше да получи втори жълт картон. В Париж нямаше дузпа за игра с ръка на Алфонсо Дейвис", съжали Компани след срещата.

"Този, който е играл поне малко футбол, знае, че това решение не беше добро", добави треньорът.

"Разликата бе, че двата отбора научиха някои неща от първия мач. Играхме срещу специален отбор в Европа. Успяхме да ги притесним в играта. Мачовете се решиха от малки детайли. Те са голям тим, поздравления. Хареса ни предизвикателството и битката", завърши Венсан Компани.