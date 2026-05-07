ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

35-годишна жена, измамила мъж да тегли кредити, по...

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22799051 www.24chasa.bg

Компани: Съдията ощети "Байерн"

1928
СНИМКА: РОЙТЕРС

Треньорът на "Байерн" (Мюнхен) Венсан Компани критикува някои съдийски решения при равенството на тима му срещу "Пари Сен Жермен" (1:1), след което баварците бяха елиминирани на 1/2-финалите в Шампионската лига. Баварците отпадат след общ резултат 6:5.

"Нуно Мендеш трябваше да получи втори жълт картон и да бъде изгонен", смята белгийският специалист.

В 29-ата минута поргулаският национал спря с ръка топката при атака на Конрад Лаймер, но в тази ситуацията португалският съдия Жоао Пинейро отсъди игра с ръка на самия Лаймер.

"По отношение на решенията на съдията има защо да протестираме. Нуно Мендеш трябваше да получи втори жълт картон. В Париж нямаше дузпа за игра с ръка на Алфонсо Дейвис", съжали Компани след срещата.

"Този, който е играл поне малко футбол, знае, че това решение не беше добро", добави треньорът.

"Разликата бе, че двата отбора научиха някои неща от първия мач. Играхме срещу специален отбор в Европа. Успяхме да ги притесним в играта. Мачовете се решиха от малки детайли. Те са голям тим, поздравления. Хареса ни предизвикателството и битката", завърши Венсан Компани.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Заседание на 52-ото Народно събрание