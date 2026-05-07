Безплатен концерт радва пловдивчани заради Джирото в неделя

С безплатен концерт на "Фондацията" в Античния театър в неделя Пловдив приветства Джиро д'Италия, съобщиха от общината.

Легендите на българския рок ще бъдат част от празничната програма за историческото домакинство на Пловдив на Джиро д'Италия. На 10 май, неделя, от 12,30 часа сцената на Античния театър ще събере едни от най-обичаните български музиканти в специален концерт с вход свободен, организиран като част от събитията около старта на третия етап на световноизвестната колоездачна обиколка.

На сцената ще излязат музикантите от "Фондацията" – Дони, Иван Лечев, Славчо Николов и Венко Поромански, а към тях ще се присъединят специалните гости Звезди от "Ахат", Наско от "Б.Т.Р.", Валди Тотев от "Щурците" и Славин Славчев. Публиката ще чуе емблематични рок хитове, превърнали се в част от музикалната история на България.

В събитието на древната сцена ще се включат и млади таланти от "Арт Войс Център" с ръководител Руми Иванова.

Концертът е част от мащабната културна и фестивална програма, с която Пловдив ще посрещне Джиро д'Италия 2026. Само около половин час по-късно – в 13,00 часа на площад "Централен", ще бъде даден официалният старт на третия етап от надпреварата – Пловдив – София.

Преди началото на състезанието, в 12 часа, централната градска част ще оживее с празнично шествие с участието на музиканти, артисти, студенти и културни институти от Пловдив. Шествието ще премине през пешеходната зона и ще завърши на стартовата площадка на пл. "Централен".

"Искаме гостите и жителите на Пловдив да усетят духа на града и мащаба на това световно спортно събитие. Джиро д'Италия е огромна възможност за Пловдив, защото състезанието се гледа от стотици милиони зрители по целия свят", каза кметът на Пловдив Костадин Димитров.

Програмата за Джиро д'Италия в Пловдив включва още DJ парти на 9 май, концептуално осветление на емблематични сгради и пространства в розовите цветове на Джирото и градско велошествие.

Ето цялата програма:

9 май – Warm-up парти за Giro d'Italia

•21.00 часа DJ сцена на стартовата площадка – Централен площад.

10 май – Ден на старта

• 12 часа – Градско шествие по пешеходна зона, ул. „Княз Александър Батенберг" с музиканти и артисти от културните институти на Пловдив – от центъра към стартовата площадка.

• 12,30 часа – Концерт "Фондацията" на Античния театър.

• 13 часа – Oфициален старт на Giro D' Italia – площад Централен

• 13,20 часа – Градско велошествие, с участници от всички възрасти, включващо многобройни игри със специални награди, както и музикална програма.