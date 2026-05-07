Легендарният Роберто Карлош - световен шампион по футбол с Бразилия и трикратен победител в Шампионската лига с "Реал" (Мадрид), направи огромно признание за българската суперзвезда на световния футбол и легенда на "Барселона" Христо Стоичков. На въпрос от "24 часа" кой има по-легендарна левачка - Стоичков или Карлош, бразилецът отговори: "Със сигурност Христо Стоичков е с по-добър ляв крак от моя. Той беше по-различен футболист. И аз вкарвах голове и правех асистенци, но неговите бяха различни.. Той е изключителен. Винаги е попадал в класациите за най-добрите футболисти в историята. Един от моите идоли, страхотен“.

"Изключително съм развълнуван да съм в България. Имам прекрасна връзка с вашата страна. Тук играе съпругът на моята дъщеря (б.а. - Педро Нареси от "Лудогорец"). С интерес следя всичко, което се случва в българския футбол. Не е моят първи път, в който съм в България, но любовта на феновете е нещо, което много ценя", бяха първите думи на един от най-разпознаваемите футболисти в целия свят при визитата му в София.

Попитан как е сърцето му след претърпяната операция, 53-годишният Роберто Карлош отвърна с усмивка: "Сърцето ми е като на младеж. Всичко е наред, чувствам се добре. Това е като нов живот за мен. Винаги съм се стремял да се грижа за здравето си. Бидейки футболист, винаги съм си мислил, че нищо лошо няма да ми се случи в този аспект. Но в крайна сметка беше нещо нормално. Част от появилите се публични информации не бяха верни. Всичко е наред. И ето ме тук. Предстоят ми поне още 50 години, бъдете спокойни".

Върнат към световната титла през 2002 г. и празненствата след това, фамозният ляв защитник разказа: "Първият човек, койта ми се обади, беше майка ми. Най-прекрасното нещо е да спечелиш световното първенство с фланелката на своята страна. И тук сега в залата виждам изложена много специална за мен фланелка. Нея я носих в мача срещу Англия, когато вкара Роналдиньо. Имах късмета като футболист в една и съща година да спечеля световното първенство и Шампионската лига. С Бразилия и с "Реал" (Мадрид). През същата тази година бях избран за втория най-добър футболист в света. Роналдо ми отне този приз. Впоследствие отидохме в къщата на Роналдо и исках да му открадна "Златната топка"."

Роберто Карлош беше попитан и за Фернандо Гаспар Лаборие, с когото са работили в "Реал" (Мадрид), а сега е треньор в "Левски" заедно с Хулио Веласкес. "Един от моите учители. Голяма личност, много добър треньор. С психика на победител. Обича футбола. Супер интелигентен. Ако говорите с него, пратете му поздрави и прегръдки", каза Раберто Карлош.

По негово мнение Карло Анчелоти трябва да повика Неймар в националния отбор за предстоящото световно, а страната му е време отново да е световен шампион. "За съжаление, аз не мога да отида, защото съм много възрастен", продължи с шегите легендарният бразилец.

Трите неща от футбола, които би отличил?

"През 1998 г., когато загубихме мача от Франция, си дадох сметка какво е да си футболист. Как да се издигнеш след неуспех. Когато спечелихме Шампионската лига, след като "Реал" (Мадрид) не беше го правил повече от 30 години. И 2002 г. - световната титла", подреди събитията той.

А трите най-важни извън терена?

"Това, че в момента живея нов живот след операцията. Щастието да имам семейство, което ме изгради като добър човек. И раждането на моите деца, а аз имам много деца", завърши отново с усмивка Роберто Карлош.