И "Спартак" (Вн) пропищя от президента на "Добруджа"

След "Локо" (СФ) и "Спартак" (Вн) се оплака от поведението на президента на "Добруджа" Сергей Серафимов. Мачът между двата застрашени от изпадане отбора завърши 1:1.

"ФК "Спартак" (Варна) изразява своето възмущение от поведението на президента на ФК "Добруджа" Сергей Серафимов. Още преди двубоя президентът на ФК "Добруджа" Сергей Серафимов си позволи чрез медийни изяви да прави внушения и категоризации по адрес на нашия клуб - един от най-старите и уважавани футболни клубове в България. Недопустимо е по подобен начин да се говори за името и марката "Спартак" (Варна) и да се създават интриги и напрежение чрез внушения без покритие".

"Още по време на срещата и след края й станахме свидетели на лични нападки, изключително арогантно поведение, обиди към възрастни фенове, привърженици и представители на клуба, както и действия, довели до повреда на имущество – поведение, което е абсолютно недопустимо и не отговаря на принципите на спортсменството и уважението, които трябва да съпътстват футбола. Още по-недопустимо е подобно поведение да бъде демонстрирано от човек, придружаван от тежка охрана и представляващ професионален футболен клуб", се казва в официалната позиция на „соколите".

"През годините ФК "Спартак" винаги е подхождал с уважение към своите съперници, официални лица и привърженици, независимо от напрежението и емоциите около футболните двубои. Очакваме същото отношение и към нашия клуб, неговите представители и имущество".

"Разбираме, че след важни мачове емоциите често са силни, но съществуват граници, които не бива да бъдат преминавани. Категорично заставаме зад всички хора в клуба и няма да приемем действия, насочени срещу тяхното достойнство, сигурност и нормална работна среда. Призоваваме за повече уважение, професионализъм и отговорност между клубовете, защото българският футбол има нужда от честна конкуренция и нормални отношения както на терена, така и извън него", завършва писмото до медиите.