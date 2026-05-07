5-и мач ще реши дали Алекс Грозданов ще остане шампион на Полша

Капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов и неговият "Люблин" загубиха от "Заверче" с 1:3 (26:24, 20:25, 23:25, 20:25) мач номер 4 във финала за титлата на Полша.

Така резултатът в серията е 2:2 и пети мач ще реши изхода ѝ. Грозданов и компанията защитават трофея си от миналия сезон. В четвъртата среща центърът записа 6 точки (1 блок).

Грозданов е убедителен лидер в класирането на блокировачите, като има 88 успешни блокади в 33 мача или 128 гейма. Това прави по 0,69 блока на гейм. Далеч зад него е Бартоломей Лемански от СКРА със 74 точки от блокада.