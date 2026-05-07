Над 27 млн. фенове искат Мбапе да бъде махнат от "Реал"

960
Килиан Мбапе Снимка: Ройтерс

Петицията, организирана от феновете на "Реал", за продажбата на звездата Килиан Мбапе достигна вече 27 милиона подписа, съобщава „Скай Спортс".

„Ако вярвате, че промяната е необходима, не запазвайте мълчание - подпишете тази петиция и защитете това, което вярвате, че е най-добро за бъдещето на клуба", призовават инициаторите.

Мбапе, който към момента страда от контузия в бедрото, през последните седмици е обект на сериозни критики, особено след като беше заснет по време на почивка в Сардиния с приятелката си. В този период френският нападател трябваше да е на рехабилитация.

Освен това постоянно излизат информации за негово надменно държане спрямо съотборниците.

Откакто пристигна в испанската столица през лятото на 2024-а Мбапе има 85 гола в 100 мача, но "Реал" и във втория сезон с него ще остане без трофей.

