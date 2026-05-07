Над 27 млн. фенове искат Мбапе да бъде махнат от "Реал"

Петицията, организирана от феновете на "Реал", за продажбата на звездата Килиан Мбапе достигна вече 27 милиона подписа, съобщава „Скай Спортс".

„Ако вярвате, че промяната е необходима, не запазвайте мълчание - подпишете тази петиция и защитете това, което вярвате, че е най-добро за бъдещето на клуба", призовават инициаторите.

Мбапе, който към момента страда от контузия в бедрото, през последните седмици е обект на сериозни критики, особено след като беше заснет по време на почивка в Сардиния с приятелката си. В този период френският нападател трябваше да е на рехабилитация.

Освен това постоянно излизат информации за негово надменно държане спрямо съотборниците.

Откакто пристигна в испанската столица през лятото на 2024-а Мбапе има 85 гола в 100 мача, но "Реал" и във втория сезон с него ще остане без трофей.