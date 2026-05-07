Линдзи Вон номинирана за отбора на САЩ през следващия сезон

Линдзи Вон позира по време на Мет Гала - ежегодна благотворителна гала вечер в полза на Института за костюми към Музеят на изкуството „Метрополитън“ в Ню Йорк. Снимка: Ройтерс

Линдзи Вон попадна сред 48-те дами, номинирани за отбора на САЩ по алпийски ски за предстоящия сезон.

Засега това е само формалност, базирана на резултатите.

41-годишната Вон все още е далеч от това дори да мисли за завръщане на пистата, след тежкото падане на олимпиадата в Милано/Кортина.

До момента красавицата претърпя 8 операции.

Процесът на номиниране е първата фаза от формирането на отбора по ски и сноуборд на САЩ. Скиорите, които приемат номинацията и отговарят на изискванията, ще бъдат официално обявени, като част от тима през октомври.

