Лука Дончич се лекува със специална плазма в Испания

Словенската баскетболна звезда на "Лос Анджелис" Лейкърс Лука Дончич разкри, че е бил инжектиран с богата на тромбоцити плазма (PRP) в Испания, в опит да ускори 8-седмичния план за завръщането си след контузията в подколянното сухожилие, която го извади от игра от 2 април насам.

„Всички знаят, че това е една от най-добрите страни за това. Говорихме с лекарите на "Лейкърс" и всички се съгласиха да отида там. Всяка инжекция изискваше четири дни почивка, което наложи по-дълъг престой в Испания. Познавам и се доверявам на много хора, с които съм работил преди в Испания. Правих го четири пъти и затова останах по-дълго", обясни той.