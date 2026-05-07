ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Клипът с Волен Сидеров: колко много е твърде много...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22801339 www.24chasa.bg

Наш тенисист с 4-а поредна победа в Испания

804
Илиян Радулов Снимка: БФТенис

Националът на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Сабадел (Испания) с награден фонд от 30 хиляди долара.

20-годишният българин постигна победа над Жига Шешко (Словения) с 6:3, 6:4. Срещата продължи 1 час и 47 минути.

Това беше четвърта поредна победа без загубен сет за българския национал, който премина успешно през квалификациите с два успеха, а в първия кръг на основната схема разгроми поставения под номер 5 Робен Бертран (Франция) с 6:0, 6:3.

В спор за място на полуфиналите Илиян Радулов ще се изправи срещу Даниел Жаде (Франция).

Илиян Радулов Снимка: БФТенис

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)