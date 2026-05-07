Наш тенисист с 4-а поредна победа в Испания

Националът на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Сабадел (Испания) с награден фонд от 30 хиляди долара.

20-годишният българин постигна победа над Жига Шешко (Словения) с 6:3, 6:4. Срещата продължи 1 час и 47 минути.

Това беше четвърта поредна победа без загубен сет за българския национал, който премина успешно през квалификациите с два успеха, а в първия кръг на основната схема разгроми поставения под номер 5 Робен Бертран (Франция) с 6:0, 6:3.

В спор за място на полуфиналите Илиян Радулов ще се изправи срещу Даниел Жаде (Франция).