Спипаха с допинг бронзов медалист в щангите от Париж 2024

Бронзовият медалист по вдигане на тежести от Олимпийските игри в Париж 2024 Евгений Тихонцов (Беларус) е уличен в употреба на допинг, съобщи Международната агенция за допинг тестване (ITA).

Според организацията, следи от хормона на растежа са открити в допинг пробата на спортиста, взета на 8 март 2026 година. Той има право да поиска отваряне на проба Б и да даде обяснение за забраненото вещество.

„Ако бъде поискан анализ на проба Б и резултатът от проба А бъде потвърден, случаят ще бъде третиран като нарушение на антидопинговите правила. Ако не бъде поискан анализ на проба Б, случаят също ще бъде третиран като нарушение на антидопинговите правила. На спортиста ще бъде дадена възможност да представи обяснението си за резултата", се казва в изявление на ITA.

27-годишният Тихонцов е един от най-добрите беларуски щангисти през последните години. Той завоюва бронзов медал на Олимпийските игри в Париж 2024 в категория до 102 кг, злато и бронз на Световното първенство и три златни отличия от шампионати на Стария континент (2019, 2024, 2025).