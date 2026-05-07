Шеф в "Байерн" скочи на съдията след мача с ПСЖ

СНИМКА: РОЙТЕРС

Главният изпълнителен директор на "Байерн" Ян-Кристиан Дреезен критикува съдийството на португалеца Жоао Пинейро във втория мач от полуфинала на Шампионската лига срещу ПСЖ (1:1).

„Изненадващо е, меко казано, че съдия само с 15 мача от Шампионската лига е назначен да ръководи такъв мач и това може би обяснява някои от решенията, които е взел", цитира Get German Football News думите на Дреезен.

Баварците имат сериозни претенции за неотсъдена дузпа в 31-ата минута, след като топката удари ръката на Жоао Невеш.

"Байерн" загуби с общ резултат 5:6 в двата полуфинални мача и отпадна от турнира. ПСЖ се класира за финала на Шампионската лига, където ще се изправи срещу "Арсенал". Мачът ще се проведе на 30 май на стадион „Ференц Пушкаш" в Будапеща.

