"Арсенал" може да вземе нежелан от "Юнайтед"

 "Арсенал" се интересува от нападателя Маркъс Рашфорд и може да се опита да го привлече през лятото, съобщава „Скай Спортс".

28-годишният англичанин играе под наем в "Барселона" от "Манчестър" Юнайтед през настоящия сезон, но има съмнения дали испанският гранд ще се опита дали да го задържи. Каталунският тим има възможност да привлече Рашфорд на постоянен договор за 26 милиона паунда, но трябва да действа преди 15 юни, за да активира опцията за откупуване.

Според английските медии "Байерн" (Мюнхен) също следи ситуацията около нападателя преди началото на летния трансферен прозорец.

През настоящата кампания Маркъс Рашфорд е изиграл 46 мача във всички турнири, а в тях е отбелязал 13 попадения.

