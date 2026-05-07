55 г. по-късно 2 отбора от столица отново на финал в Шампионската лига

55 години по-късно столични тимове от различни държави ще играят за най-ценното отличие в Европа - Шампионската лига.

На 30 май в Будапеща трофея ще си оспорват “Арсенал” и “Пари Сен Жермен”. Така за първи път в историята отбори от Франция и Англия ще спорят за Шампионската лига.

Парижани елиминираха “Байерн” в 1/2-финалите след 1:1 в Мюнхен и с общ резултат 6:5 продължават защитата на титлата си от миналата година. За общо 4-и път в историята на най-комерсиалната надпревара на Стария континент тимове от столици на различни държави са на финал в състезанието. Дебютното такова се случва през 1962 г., когато трофея си оспорват “Бенфика” и “Реал” (М). 4 г. по-късно кралският клуб отново е на финал, а съперник е грандът от Белград “Цървена звезда”. Последният път, преди настоящия, датира от 1971 г., когато във финала се срещат “Аякс” и “Панатинайкос”.

Треньорът на ПСЖ Луис Енрике пък се превърна в първия треньор на френски тим, който елиминира поне един отбор от топ 4 на първенствата в Европа.

“Аз още през януари казах, че ние сме най-добрият отбор”, каза испанецът след елиминацията на “Байерн”. Двубоят в Мюнхен отново бе на огромна висота и изглеждащ от друго ниво футбол, но за разлика отпреди седмица, когато завърши 5:4, този път паднаха само 2 гола.

В “Байерн” пък търсят, и то с право, оправдание за загубата със съдията. Реферът Жоао Пинейро от Португалия остава безмълвен, след като опит на Витиня да изчисти топката в наказателното поле срещна ръката на неговия съотборник Жоао Невеш.

“Скандално е съдия само с 15 мача от Шампионската лига да еназначен да ръководи такъв мач и това може би обяснява някои от решенията, които е взел”, каза главният изпълнителен директор на баварците Ян-Кристиан Дреезен.

В международния футболен борд обаче ясно е записано, че в случая няма как да се отсъди дузпа. Причината - това е ситуация, в която играчът е ударен по ръката от топката, която е отиграна от съотборник (освен в случаите, когато топката влиза в мрежата на съперника или играчът бележи веднага след това, като в този случай се дава директен пряк свободен удар на съперника). И все пак играта с ръка си остава една от най-обсъжданите теми.

Иначе за ПСЖ това ще е 3-и финал в последните 6 г. - нещо, което нито един друг тим не е постигал във въпросния период. За последните 10 г. пък само “Реал” (М) и “Ливърпул” имат поредни спорове за отличието.

С достигането до защитата на трофея си от миналата година пък парижани влязоха в елитен клуб. Само още 10 тима са успявали да стигнат до финала на Шампионската лига, след като предния сезон са я спечелили.

Хвича Кварачхения пък вече има 10 точки - попадения и асистенции в елиминациите в Шампионската лига през този сезон. Грузинецът блесна с пас при попадението на Усман Дембеле.

Спорът между “Арсенал” и ПСЖ за 4-и път ще противопостави треньори от една и съща държава - Испания. Преди 6 г. начело на финалистите (“Байерн” и ПСЖ) са германците Ханзи Флик и Томас Тухел. През 2013 г. отново начело на оспорващите трофея (“Байерн” и “Борусия”) са немци - Юп Хайнкес и Юрген Клоп. За първи път пък това се случва през 2003 г.Тогава обаче са италианци. Марчело Липи води “Ювентус” , а начело на “Милан” е Карло Анчелоти.