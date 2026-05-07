След нов бой в "Реал" капитанът е в болница

Капитанът на "Реал" Федерико Валверде и Аурелиен Чуамени са продължили вчерашната си кавга и на днешната тренировка, а това е довело до откарване на първия в болница, съобщава "Марка".

При здравия бой Валверде е получил сериозни наранявания от якия френски халф.

Затова 27-годишният уругваец е бил принуден да потърси медицинска помощ.

Съобщава се, че е проведена среща в съблекалнята веднага след сбиването и никой играч не е напуснал тренировъчното игрище, докато ситуацията не е била обсъдена.

Вчера бе потвърдено, че Антони Рюдигер е ударил Алваро Карерас по лицето.

Напрегнатата ситуация заради липсата на трофей във втори пореден сезон доведе и до петиция, подписана от над 27 млн. фенове, с искане мегазвездата Килиан Мбапе да бъде продаден.

