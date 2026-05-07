2000 евро на ден за човека с розовата фланелка в “Джирото” (Вижте отборите)

България събра елита на световното колоездене за старта и първите три етапа на обиколката на Италия. В петък 184 състезатели ще потеглят от Несебър към Бургас и някой от спринтьорите ще облече розовата фланелка на водач в генералното класиране.

За какви пари обаче карат тези звезди в “Джирото”?

Обиколката на Италия има награден фонд още от първото си издание през 1909 г. Тогава обаче парите са събрани от счетоводителя Примо Бонграни, който обикаля страната, за да търси дарители. Най-много дава казино в Санремо, а дори и вестник “Кориере дело спорт” - основният конкурент на организатора “Гадзета дело спорт”, отпуска 3000 лири. Премията на първия шампион Луиджи Гана е 5325 лири.

В момента наградният фонд на “Джирото” е 1,6 милиона евро и е по-малък от този на “Тур дьо Франс” (2,3 млн.), но надминава парите в испанската обиколка (1,1 млн.).

Официално премията за шампиона е 265 000 евро,

а през миналия сезон победителят Саймън Йейтс (Вбр) взе общо 265 668. Всеки колоездач обаче ще получи по 2000 евро за етап, в който е носил розовата фланелка. Етапната победа носи 11 010 евро, а премии са предвидени и за първите в крайното класиране за различните лидерски фланелки. Най-добрият при спринтьорите (цикламена) ще бъде награден с 10 000 евро, толкова получава и №1 при младите (бяла). Синята фланелка за най-добър катерач ще осигури 5000 евро.

Организаторите на “Джирото” зарадваха зрителите в Летния театър в Бургас с начина, по който показаха основните лидерски фланелки в обиколката.

Представянето на отборите в 109-ото издание на “Джирото” се състоя в Бургас и това бе повод на френския вестник “Екип” да се впечатли от езерата и многото птици в града. Но предупреди, че морето все още не става за къпане.

“Винаги е приятно да видиш непозната страна, макар че реално за мен обиколката започва в Италия”, коментира французинът Уорън Баргил.

Големият фаворит за титлата Йонас Вингегор пък си спомни, че

като дете е идвал на море в България с родителите си,

но не помни точно къде. Ако спечели още при дебюта си, 29-годишният датчанин ще стане едва осмият колоездач в историята с купи и от трите големи обиколки.

Датчанинът Йонас Вингегор (крайният вдясно) е големият фаворит за шампион в "Джирото".

В не особено добро настроение в България пристигнаха от “Лото- Интермарше”. Причината е, че част от колоездачите на белгийския и на други отбори пострадаха от натравяне по време на “Фамен Арден”, а някои дори бяха откарани в болница. Един от тях - белгиецът Лиъм Слок, бе заменен в последния момент в състава за “Джирото”.

Натравянето се дължи на бактерия, която обикновено се съдържа в кравешки тор, а за инфекцията (в замърсена вода) е помогнал и дъждът. Заразеният Арно дьо Ли, който спечели състезанието, не присъства на откриването, а бе посъветван от лекарите да остане в хотела си.

“Той все още е с температура, а и не искаме да излагаме на риск другите колоездачи. Здравето е на първо място за нас”, коментира Максим Буе, спортен директор на “Лото-Интермарше”.

