"Реал" глобява солено биячите Валверде и Чуамени

"Реал" (Мадрид) ще наложи сурови санкции за футболистите Федерико Валверде и Орелиен Чуамени за сбиването помежду им, на което са били свидетели много от съотборниците им, пишат испанските медии.

„Двамата ще получат максималното възможно наказание според вътрешния правилник", казаха източници пред Кадена Сер.

По-рано медиите съобщиха, че Валверде е отказал да се ръкува с Чуамени, след като той е поискал помирение за спор, който са имали предния ден. След това двамата играчи са се сблъскали отново, което е довело до порязване по главата на уругваеца. В резултат на свадата капитанът на "Реал" (Мадрид) паднал на пода и си порязал главата на масата.

"Марка" информира, че искрата между Чуамени и Валверде е възникнала след нарушение по време на разиграване, което е довело до блъскане между двамата.