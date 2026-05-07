Шампионът "Интер" дава нов договор с по-висока заплата на треньора Киву

Кристиан Киву Снимка: Ройтерс

"Интер" предлага на треньора Кристиан Киву, който го изведе до шампионската титла, нов договор до 30 юни 2028 г., пише вестник "Гадзета дело Спорт".

Президентът на клуба Джузепе Марота ще свика ръководния орган след финала за купата на Италия срещу "Лацио" на 13 май, за да се официализира контракта на румънския специалист.

Ако "нерадзурите" спечелят трофея, ще направят дубъл в Италия, което са постигали само веднъж в историята си - през 2010 г.

Заплатата на Киву ще бъде увеличена от 2,1 милиона на 3 милиона евро.

