Прокоба! И третият капитан на България се контузи

За по-малко от 3 седмици и третият капитан на националния отбор - Филип Кръстев, се контузи и ще пропусне юнските контроли на България.

А и не само тях за офанзивният футболист, който от зимата под наем рита за водения от Станимир Стоилов-Мъри турски “Гьозтепе”, ще бъде извън терените най-вероятно до края на годината.

Кръстев е скъсал ахилесово сухожилие по време на тренировка. С травмата наемът в “Гьозтепе” приключва, като той ще се върне в белгийския “Ломел”, който притежава правата му.

Клубът ще организира както лечението, така и рехабилитационния период. В зависимост от степента на скъсването ще е и отсъствието на Кръстев от игра. Най-оптимистичният вариант е възстановяването да трае до края на септември. Подобен род контузия обаче обикновено държи футболиста половин година извън терените.

При такъв сценарий Кръстев пропуска и мачове на националния тим от Лигата на нациите през есента.

За “Гьозтепе” 24-годишният българин записа 11 мача и 1 асистенция. Той изкара есента пак като преотстъпен в английския втородивизионен “Оксфорд”, за който изигра 16 срещи и в тях вкара 1 гол и направи 1 асистенция.

Кръстев за първи път носи капитанската лента на националния отбор по време на турнира FIFA Series 2026 в Индонезия в края на март.

За него селекционерът Александър Димитров даде почивка на титулярния капитан Кирил Десподов, а вторият - Илия Груев, не пътува поради лични причини.

Така Кръстев носеше лентата при рекордната за България в официален мач победа с 10:2 над Соломоновите острови, както и във финала срещу домакините от Индонезия, спечелен от нашите с 1:0. Като капитан юношата на “Славия” имаше честта да получи купата за победител и първи да я вдигне.

Преди лошата новина за Кръстев стана ясно, че Груев и Десподов поради здравословни причини пропускат мачовете на България през юни.

На 1 юни националите ще имат контрола с Черна гора на стадион “Христо Ботев” в Пловдив, а 4 дни по-късно ще гостуват за спаринг на Молдова.

След като стана ясно, че Груев е аут до началото на подготовката на “Лийдс” за новия сезон заради увреден менискус, от ПАОК съобщиха, че Десподов е претърпял операция. Причината е възпаление на големия пръст на левия крак, което той близо година опитваше да излекува по друг начин.

