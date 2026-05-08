Иван Станев остава треньор на вицешампиона "Нефтохимик"

Иван Станев остава старши треньор на волейболния вицешампион при мъжете "Нефтохимик".

40-годишният специалист, който изведе бургазлии и до купата на България през настоящата кампания ще води отбора и през следващия сезон. В щаба му влиза бившият волейболист на бургазлии и настоящ треньор в детско-юношеската школа на клуба Мартин Пенев. Той заема мястото на Айкут Айдън, който, след множество отличия, спечелени с "Хебър" и с бургазлии се прибира в Турция.

Иван Станев, в синхрон с президента на "Нефтохимик" Огнян Томов усилено работят по селекцията.

Сигурните нови с договори за един сезон са разпределителят на "Локомотив Авия" Владимир Станков, посрещачът на "Дея" Цветелин Цветанов и младия център на "Славия" Димитър Чавдаров, привлечен за 2 години.

"Преговаряме с четворка от чужбина. От настоящия отбор остават либерото Ясен Петров, който след отличния сезон получи повиквателна за националния отбор от селекционера Джанлоренцо Бленджини, центровете Мартин Кръстев и Стефан Чавдаров, диагоналът Стоян Димитров и посрещачът Димитър Василев", разкри пред "24 часа" президентът на "Нефтохимик" Огнян Томов. Капитанът Калоян Балабанов ще продължи в Турция, а проектонационалът Любослав Телкийски в Гърция. Тримата чужденци Дмитро Долгополов, Ади Османович и Рикардо Жуниор са освободени.

"Нефтохимик" ще се пусне във втория по сила евротурнир, този за купата на CEV.