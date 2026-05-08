Защо руският вратар на ПСЖ пращаше топката в тъч срещу "Байерн"?

При ремито 1:1 срещу "Байерн" в полуфиналния реванш от Шампионската лига вратарят на ПСЖ Матвей Сафонов вероятно е изумил мнозина с изритването на топката от аут в тъч. И по-точно в левия за него фланг на стадиона в Мюнхен.

Общо 13 аута изпълни Сафонов, като само 2 достигнаха до съотборник. 7 полетяха директно в тъч, а при други изглеждаше така, сякаш Сафонов се цели точно в това. Процентът на точни пасове на руския страж в края на вечерта беше едва 21,2%. Това е най-слабата стойност за играч, прекарал 90 минути на терена в мач от Шампионската лига, от близо четири години и половина насам. През декември 2021 г. вратарят на "Виляреал" Херонимо Рули постигна 19,5% при победата с 3:2 над "Аталанта" в Бергамо.

За сравнение - колегата на Сафонов Мануел Нойер имаше над 70% точни пасове.

Самият Матвей обикновено поддържа средно 55% точност на подаванията през този сезон в турнира. На пръв поглед това бе изумително слабо представяне за вратар на треньор като Луис Енрике, който преди година освободи блестящия на голлинията Джанлуиджи Донарума, именно защото му се струваше твърде слаб с топка в крака.

Зад аутовете в тъч стои тактическо планиране на треньора на парижани Луис Енрике.

Той е продължение на вече редовно практикуваното от тима му пращане на топката след начален удар в тъч дълбоко в противниковата половина на противника.

Така ПСЖ може веднага да я окупира, да излезе на висока преса и да затвори пространствата, поставяйки съперника под незабавен натиск.

Тази логика стоеше и зад аутовете на Сафонов. Тъй като ПСЖ не разполага с висок нападател, който да печели въздушни двубои срещу защитници като Джонатан Та или Дайо Упамекано.

Има обаче и друг детайл. 12 от 13-те аута на Софонов летяха наляво (от негова гледна точка). Демек "Байерн" трябваше да ги изпълнява от десния фланг.

Така тази зона се пренасищаше с играчи, а това оставяше малко пространства за дясното крило на "Байерн" Майкъл Олисе, който е във формата на живота си. Особено през втората част той не успя да направи почти нищо благодарение и на изпълненията на Сафонов.

ПСЖ се класира за финала срещу "Арсенал" с общ резултат 6:5