ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вече 5 години НЗОК плаща изключително скъпия препа...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22805663 www.24chasa.bg

Най-голямото спортно събитие в България стартира днес - Джиро д'Италия

1104
Изложбата „Джиро д'Италия. Кратка история на Италия на две колела“ беше открита в Националната галерия (Квадрат 500) Снимка: Национална галерия

Най-голямото спортно събитие у нас ще се проведе в следващите 3 дни. Първите три етапа на легендарната Обиколка на Италия преминават през България. Това ще бъде 109-ото издание на Giro d'Italia.

Стартът е днес в Несебър в 14 ч, а финалът на етапа в Бургас. Вторият, в събота, е от Бургас до Велико Търново. А последният на наша територия от Пловдив до София. Така общо 543 км ще от една от най-престижните колоездачни обиколки ще преминават през България. 

Общо 23 отбора или 184 състезатели ще тръгнат от България днес малко след обяд на старта.

Джиро д'Италия се провежда от 1909 година и е едно от трите най-големи колоездачни състезания в света заедно с Тур дьо Франс (Обиколката на Франция) и Ла Вуелта (Обиколката на Испания).

Символът на надпреварата е розовото трико "Maglia Rosa", което носи лидерът в генералното класиране.

Очаква се над 700 милиона зрители по света да проследят старта на Джиро д'Италия. 

Изложбата „Джиро д'Италия. Кратка история на Италия на две колела“ беше открита в Националната галерия (Квадрат 500) Снимка: Национална галерия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)