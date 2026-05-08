Най-голямото спортно събитие в България стартира днес - Джиро д'Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-голямото спортно събитие у нас ще се проведе в следващите 3 дни. Първите три етапа на легендарната Обиколка на Италия преминават през България. Това ще бъде 109-ото издание на Giro d'Italia.

Стартът е днес в Несебър в 14 ч, а финалът на етапа в Бургас. Вторият, в събота, е от Бургас до Велико Търново. А последният на наша територия от Пловдив до София. Така общо 543 км ще от една от най-престижните колоездачни обиколки ще преминават през България.

Общо 23 отбора или 184 състезатели ще тръгнат от България днес малко след обяд на старта.

Джиро д'Италия се провежда от 1909 година и е едно от трите най-големи колоездачни състезания в света заедно с Тур дьо Франс (Обиколката на Франция) и Ла Вуелта (Обиколката на Испания).

Символът на надпреварата е розовото трико "Maglia Rosa", което носи лидерът в генералното класиране.

Очаква се над 700 милиона зрители по света да проследят старта на Джиро д'Италия.