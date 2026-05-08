"Левски" с новаторски жест към феновете

"Левски" ще даде трибуна на привържениците на отбора по време на "Синята фиеста" през уикенда без въпроси, ограничения или цензура, съобщават от клуба. Всеки фен на българските футболни шампиони ще има възможност да "сподели всичко, което го е вълнувало и радвало, любимия му миг и най-тежките му моменти".

"Преживяхте толкова много. Дадохте толкова много. Изстрадахте толкова много. Затова този успех е ваш. Той е за вас и благодарение на вас", пишат от клуба.

"Левски" е шампион, а сега думата е ваша. На "Синя фиеста" в събота преди двубоя с "Лудогорец" пред сектор "А" ще има камера на "Левски ТВ", която е изцяло за вас – без въпроси, без ограничения, без цензура. Можете да споделите всичко, което ви е вълнувало и радвало, любимите ви мигове, както и най-тежките ви моменти. Думата е ваша!", се казва още в съобщението.

Тази събота "Левски" ще получи първата си титла от 17 години насам след последния съдийски сигнал на срещата с "Лудогорец". "Синята фиеста" започва два часа преди мача - от 17:00.