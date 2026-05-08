Джокович подкрепя бойкот на тенисистите за повече пари

Сръбският тенисист Новак Джокович подкрепя играчите, които са готови да бойкотират участието си в турнирите заради по-високи приходи от наградните фондове.

Група водещи тенисисти, включително лидерите в световните ранглисти на Яник Синер от Италия и Арина Сабаленка от Беларус, изразиха недоволство от наградния фонд на предстоящия "Ролан Гарос". По-късно Сабаленка обяви готовността си да бойкотира турнирите, предава БТА.

„Играчите знаят, че винаги съм ги подкрепял и ще продължа да го правя. Появяват се нови поколения. Радвам се, че лидерите на нашия спорт, като Сабаленка, са готови да повдигнат тези въпроси и да разберат как работи тенис политиката и нейните нюанси, и какво трябва да се направи не само в тяхна полза, но и в полза на всички. Честно казано, в момента наблюдавам това отстрани. Не съм участвал в тези срещи или дискусии. Но позицията ми е кристално ясна - подкрепям играчите и винаги ще се застъпвам за укрепване на позицията им в спорта", заяви Джокович, рекордьор по най-много титли от "Големият шлем".

„Всички сме част от един и същ спорт. Всички сме ангажирани с развитието на тениса, независимо дали сме играчи, организатори на турнири или ръководни органи. За съжаление, често възникват конфликти на интереси, които някои хора не искат да обсъждат. Това е мястото, където вярвам, че играчите наистина имат власт. Радвам се, че има повече дискусии по този въпрос. Така трябва да бъде, защото позицията на тенисистите по отношение на турнирите от Големия шлем и други турнири не е там, където трябва да бъде", добави сърбинът.