Веласкес: Да целуна съпругата и сина си на терена след титлата бе нещо несравнимо

Имам договор до 2028 година и съм много щастливи тук.

Голямата цел е да подготвим следващия сезон. Тази година успяхме да се класираме за Шампионската лига, въпреки че ще трябва да играем много квалификационни кръгове. Би било прекрасно да влезем в груповата фаза на европейски турнир, макар да знаем, че наистина е много трудно. Евентуалното достигане до Лигата на конференциите би било нещо значимо за клуба, който не е играл в групова фаза от евротурнирите от близо 20 години.

Това, че прегърнах и целунах съпругата и сина ми на терена беше наистина емоционално. Това бе нещо несравнимо. После видях толкова много хора щастливи - играчи, служители, фенове, президент и цялото ръководство. Мнозина плачеха, защото това не беше просто една титла, а беше повече от емоция. Прекъсването на хегемонията на "Лудогорец", спечелил 14 поредни титли в България, придава огромна стойност на този успех.

Това споделя испанският треньор на "Левски" Хулио Веласкес пред вестник "Мундо Депортиво от родината си".

"Много сме щастливи. "Левски" не беше печелил първото място в първенството от 17 сезона. Щастлив съм заради футболистите, привържениците, служителите, ръководството, президента Наско Сираков, моето семейство и целия щаб. Това е плод на работата, която вършим още от миналия сезон. Успяхме да спечелим този шампионат.

Много съм благодарен на футболистите, защото от първия ден възприеха посланието и показаха една невероятна отдаденост. Постигнахме го четири кръга преди края на кампанията с разлика в бюджета с ЦСКА и "Лудогорец". Време е да се насладим на мига, важно е да знаем как да го направим. "Левски" има красива история, въпреки че нямаше титла от много време.

От самото начало отборът показа много ясна идентичност, но и правехме много ротации. Най-много помага това, че Сираков е добър човек, почтен и уважителен. Това е изключително важно, наистина. За президента и неговото семейство мога да говоря само хубави неща заради начина, по който се отнесоха към мен и моето семейство. Той е човек на футбола и може лесно да разбере от какво се нуждаят отборът и щабът в ежедневието, а това е много важно. Същественото е чисто човешкото качество", казва още "синият" предводител.