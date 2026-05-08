Луис Енрике пропусна празненството за рождения си ден

Играчи и треньори на ПСЖ се събраха в ресторант в 16-и район на Париж вечерта на 7 май, за да отпразнуват рождения ден на старши треньора Луис Енрике, съобщава "Льо Паризиен", цитиран от БТА.

Според източника, испанският треньор, който навършва 56 години днес, 8 май, е искал да събере отбора за случая. Той е резервирал голяма маса в ресторант близо до Триумфалната арка, сервираща морски дарове и разнообразие от гурме ястия. Този избор в престижен парижки квартал е сигнализирал за важността на вечерта.

Самият треньор обаче не присъства на тържеството. Причината не е уточнена. Играчите обаче се възползваха от възможността да отпразнуват класирането на отбора си за финала на Шампионската лига, след като победиха "Байерн" на полуфиналите (с общ резултат 6:5).

Луис Енрике е с ПСЖ от юли 2023 г. Договорът му е до 30 юни 2027 г.