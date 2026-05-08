"Левски" и "Лудогорец" се разбраха сектор "Г" на "Герена" да е за "сини" фенове утре

Вече бившият шампион "Лудогорец" уведоми своите фенове, че след проведени разговори с ръководството на "Левски" и предвид тържествата по награждаването на домакините, двата клуба са постигнали договорка сектор „Г" на "Герена" да бъде предназначен за "сини" фенове.

За привържениците на разградчани ще бъде обособена специална зона на същата трибуна за предстоящия двубой между двата тима на стадион „Георги Аспарухов" в събота от 18,45 ч.

"Влизането на феновете на "Лудогорец" ще се осъществява през вход 11 откъм улица „Иван Вазов", както е било и досега. Вход 11 ще бъде предназначен единствено за фенове на Лудогорец и няма да има смесване на потоците с привърженици на Левски. За гостуващите фенове ще бъдат осигурени кетъринг и санитарни помещения.

Билети за феновете на "Лудогорец" ще се продават на място в деня на мача, като продажбата започва два часа преди първия съдийски сигнал - в 16:45 ч. Цената на билета е 7,16 евро, съобщават "орлите".