ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правосъдният министър Николай Найденов: Приоритет ...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22808041 www.24chasa.bg

"Левски" и "Лудогорец" се разбраха сектор "Г" на "Герена" да е за "сини" фенове утре

1456
Снимка: "Лудогорец"

Вече бившият шампион "Лудогорец" уведоми своите фенове, че след проведени разговори с ръководството на "Левски" и предвид тържествата по награждаването на домакините, двата клуба са постигнали договорка сектор „Г" на "Герена" да бъде предназначен за "сини" фенове.

За привържениците на разградчани ще бъде обособена специална зона на същата трибуна за предстоящия двубой между двата тима на стадион „Георги Аспарухов" в събота от 18,45 ч.

"Влизането на феновете на "Лудогорец" ще се осъществява през вход 11 откъм улица „Иван Вазов", както е било и досега. Вход 11 ще бъде предназначен единствено за фенове на Лудогорец и няма да има смесване на потоците с привърженици на Левски. За гостуващите фенове ще бъдат осигурени кетъринг и санитарни помещения.

Билети за феновете на "Лудогорец" ще се продават на място в деня на мача, като продажбата започва два часа преди първия съдийски сигнал - в 16:45 ч. Цената на билета е 7,16 евро, съобщават "орлите".

Снимка: "Лудогорец"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте откъде е избягал стрелецът, ранил жена във Варна (Видео)