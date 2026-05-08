Отнеха лиценза на "Берое", запъти се към аматьорите на 40-ата годишнина от титлата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лицензионната комисия към БФС официално обяви, че отказа да издаде лиценз на "Берое" за следващия сезон. Това важи и за Втора лига при изпадане на старозагорци. Те могат да обжалват в срок от 7 дни. Ако загубят обжалването, обаче директно изпадат.

При финансовата криза и неуредиците в клуба "Берое" явно се запътил към аматьорите. Това се случва точно на 40-ата годишнина от спечелването на единствената титла от старозагорци. Клубът пък навършва 110 г.

С условни лицензи са "Арда" и "Локо" (Пд). Решението за "Дунав" (Рс) и "Септември" (Сф) е отложено, съобщиха още от комисията.

Ето решенията:

Във връзка проведено редовно заседание, Лицензионната комисия уведомява за следните решения:

Лиценз за участие в турнирите на УЕФА и БФС се издава на:

„ПФК ЛЕВСКИ" АД;

„ФК ЦЕНТРАЛЕН СПОРТЕН КЛУБ НА АРМИЯТА 1948" ЕАД;

„ПФК ЛУДОГОРЕЦ 1945" АД, включително и женски отбор;

„ПФК ЦСКА" ЕАД;

„ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ-1926" АД – условен лиценз;

„ПФК ЧЕРНО МОРЕ" АД;

„ПФК АРДА КЪРДЖАЛИ 1924" АД - условен лиценз;

„ПФК БОТЕВ" АД, ГР. ПЛОВДИВ;

„ПФК СЛАВИЯ 1913" АД;

Лиценз за участие в Първа професионална футболна лига се издава на:

„ПФК БОТЕВ, ВРАЦА";

„ПФК ЛОКОМОТИВ 1929", гр. София;

„ФК СПАРТАК 1918", гр. Варна

„ФК ДОБРУДЖА", гр. Добрич;

„ ПФК МОНТАНА".

Комисията отлага решението за лиценз за ППЛ на:

„ФК ДУНАВ ОТ РУСЕ" – необходимост от представяне на допълнителни документи;

„ПФК СЕПТЕВМРИ", гр. София – необходимост от представяне на допълнителни документи.

Лицензионната комисия отказва издаването на лиценз за ППЛ на:

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ-СТАРА ЗАГОРА" ЕАД - отказът е издаден на база несъответствие с изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране, изд. 2025 в част „Финансови критерии".

Решението подлежи на обжалване в срок от 7 календарни дни. В случай че клубът желае да оспори решението на Лицензионната комисия, трябва да представи съответните документи и факти, които да доказват съответствие с изискванията на ННКЛ, изд. 2025.