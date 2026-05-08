Обиколката на Италия стартира в Несебър

Обиколката на Италия стартира от България.

109-ото издание на едно от трите най-велики колоездачни състезания започна от Несебър. 184 състезатели карат днес по 147-километровата дистанция до Бургас. 

Преди официалния старт участниците направиха почетна обиколка в стария град.

Освен на Grande Partenza България е домакин на общо три етапа. В събота състезателите ще изминат разстоянието до Велико Търново, а в неделя нашата част от "Джирото" приключва с етапа Пловдив - София. 

Състезанието може да се гледа по Eurosport и БНТ 3. 

